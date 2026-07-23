ರೈಲು ರದ್ದಾದರೂ ಮರುಪಾವತಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ: ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಆದೇಶ
ರೈಲು ರದ್ದಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿ, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 1:31 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕಪ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎನ್ಕೆ ಗಣಪತಿ (70) ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದ ರೈಲು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಗಣಪತಿ ಅವರು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮೂರು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಗಣಪತಿ ಅವರು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಲತಾಕುಮಾರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ರೈಲು ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಗರಂ ಆಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರುಪಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ: ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರುಪಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಶೇ.8 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 5,955 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿನ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೇ.12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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