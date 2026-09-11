ಇಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇರಿಂದತೆ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ!: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿ ವಿವರ!
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ 38 'a-la-carte' (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ) ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 22 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 8:23 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ 38 'a-la-carte' (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ) ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 22 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಲಘು ಉಪಾಹಾರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿಗಳ ಬೆಲೆ 20 ರೂ.ನಿಂದ 25 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಲಾ ಎರಡು ಮೆದು ವಡೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲಾ ವಡೆಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ 25 ರೂ.ನಿಂದ 30 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ (ಉತ್ತಪ್ಪ) ಮತ್ತು ರವಾ ದೋಸೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು 25 ರೂ.ನಿಂದ 30 ರೂ.ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಲೆ 15 ರೂ.ನಿಂದ 20 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಲೆ 20 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 25 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.
ಲಘು ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ಬೆಲೆ 20 ರೂ.ನಿಂದ 25 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ; ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಸಮೋಸಾದ ಬೆಲೆ 25 ರೂ.ನಿಂದ 30 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ 35 ರೂ., ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ 50 ರೂ. ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬರ್ಗರ್ಗೆ 55 ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಊಟ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳು: ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ನ (ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯ ಖಾದ್ಯ) ಬೆಲೆಯನ್ನು 55 ರೂ.ನಿಂದ 65 ರೂ.ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ (ಲೆಮನ್ ರೈಸ್) ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಲಾ 35 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 ರೂ. ಮತ್ತು 30 ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೀನಿನ ಸಾರು ಮತ್ತು ಅನ್ನದ (ಫಿಶ್ ಕರಿ ವಿತ್ ರೈಸ್) ಬೆಲೆ 95 ರೂ.ನಿಂದ 110 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 35 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 45 ರೂ. ಆಗಲಿದ್ದು, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 15 ರೂ.ನಿಂದ 20 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ಎರಡು ಸ್ಲೈಸ್ಗಳ ಬೆಲೆ 10 ರೂ.ನಿಂದ 15 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಪಾತಿ (5 ರೂ.) ಮತ್ತು ಪರೋಟ (10 ರೂ.) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳು: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಜ್ಜಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ವಡಾ, ಸಾಂಬಾರ್ ವಡಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಪುಟ್ಟುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲಾ 30 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಮೈಸೂರು ಬೋಂಡಾ: 35 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 30 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಭೂಲಿ: 20 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 15 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಸಾದಾ ದೋಸೆ: 20 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 15 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಇಡಿಯಪ್ಪಂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂ: ತಲಾ 20 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 15 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಕಡಲೆ ಕರಿ: 45 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 40 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಸುಖಿಯನ್: 40 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 30 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಫ್ರೈ ಪಥಿರಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಯಪ್ಪಂ: ತಲಾ 25 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 20 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ: 20 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 15 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಟಪಿಯೋಕ ಚಿಲ್ಲಿ (ಮರಗೆಣಸಿನ ಖಾರದ ತಿನಿಸು) ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಡ್: 20 ರೂ. (ಹಿಂದೆ 15 ರೂ. ಇತ್ತು).
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಫ್ರೈ, ಅಕ್ಕಿ ಪಥಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲೈ ಅಡೈ (ಎಲೆ ಅಡೈ) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ; ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ರೂ., 15 ರೂ. ಮತ್ತು 25 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಎಂಟು ಹೊಸ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸೇರಿವೆ.
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕನ್ ಕರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು 125 ಗ್ರಾಂ ಗ್ರೇವ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು 200 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ದರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಚೆನ್ನೈ, ಮಧುರೈ, ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ, ಸೇಲಂ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರು ಅನುಮೋದಿತ ಮೆನು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದವು.
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