ಏನಿದು ದವಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ? ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಸಂಕಟ; ರೈಲ್ವೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ-ವಿಡಿಯೋ
Published : October 19, 2025 at 6:16 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ-ದಿಬ್ರುಗಢ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಶನಿವಾರ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿಥಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಯುವಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದವಡೆಯ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂದರೇನು?: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಒಟೋರಿನೋಲರಿಂಗೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಳ ದವಡೆ ಟೆಂಪೊರೊಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲರ್ (TMJ) ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ದವಡೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದವಡೆಯು ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನೋವು, ದವಡೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ದವಡೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಗಿಯಲು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ "ದವಡೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಲೇಖನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ದವಡೆ ಓರೆಯಾಗುವುದು.
- ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಈ ವೇಳೆ ತೆರೆದ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯ, ಆಕಳಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ದವಡೆಯ ಅತಿಯಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದನ್ನು ಹಿಪೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಪಿವೋಟ್ ವಿಧಾನಗಳಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ದವಡೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಲೇಖನ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದವಡೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು 1ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೃದುವಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೈಕೆ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೊಟುಲಿನಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಡೌಟ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಂತೆ)ಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
