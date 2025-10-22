ETV Bharat / bharat

ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು: ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್​​​ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ರೈಲು ಛತಿಕರ್ ಬಳಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಳಿತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ರಾ-ದೆಹಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್​ ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ.

railway accident in mathura 12 bogies of a goods train derailed
ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)
ಮಥುರಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿವೆ. ಈ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕ ರೈಲು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ರೈಲು ಛತಿಕರ್ ಬಳಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಳಿತಪ್ಪಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್​ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

12 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 12 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಹಳಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಳಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)

ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ: ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವೃಂದಾವನ - ಛತಿಖರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ-ಘಜಿಯಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ರೈಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1408 ರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಳಿತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಕು ರೈಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಆಗ್ರಾ ಎಡಿಆರ್‌ಎಂ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು.

ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)

ಕೋಚ್‌ನ ಜೋಡಣೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ: ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್​​​​​ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ರೈಲು ಛತಿಕರ್ ಬಳಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಳಿತಪ್ಪಿತು. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ರಾ-ದೆಹಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್​ ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 12 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಪಘಾತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2024ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ರೈಲು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಳಿತಪ್ಪಿತ್ತು. ಸರಕು ರೈಲು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 10 ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್​​ನ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ: ವೃಂದಾವನ ಛಟಿಕಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಕು ರೈಲಿನ 12 ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಹಳಿತಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಗಿಣಿ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಕು ರೈಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ 12 ಬೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)

