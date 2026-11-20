ಡಿ.10ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ರಾಹುಲ್: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನ.26ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರ್ಯಾಲಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಾಲ್ವಾದ ಸಂಗ್ರೂರ್ನಲ್ಲಿ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 2:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸಹರಾನ್ಪುರದಿಂದ 2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ (BSP)ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಎಪಿ (AAP) ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾದ ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಗ್ರೂರ್ನಿಂದ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ಇನ್ಸಾಫ್'(ನ್ಯಾಯ) ರ್ಯಾಲಿ ಎಂಬ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪಿಡುಗನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾನೂನು - ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವ ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೀನಾ ಕವಾರೆ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸವಾಲು; ನಾವು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾದ ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಂಗ್ರೂರ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ನಂತರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ದಲ್ವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚರಣ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ 'ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ'ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಖನ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರ ಸಹರಾನ್ಪುರ ರ್ಯಾಲಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಏಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ?: 2024ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಕೈಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಹರಾನ್ಪುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುನಾರಚಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ.
ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು, ರಾಹುಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್ಪತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾಟ್ ರೈತರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಸಹರಾನ್ಪುರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಸಹರಾನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ' ಮತ್ತು 'ಬೆಹತ್' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, 2022ರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು, ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ 'ಕಿಸಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಯಾತ್ರೆ'ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ರೈತರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಯ್ ರೈ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸೂದ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ರೈ ಅವರು ಕಿಸಾನ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆರಾಧನಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಭಿಯಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 20, 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
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