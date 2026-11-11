ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಾಗೋ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸಂವಾದ: ಪಿತ್ರೋಡಾ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
Published : November 11, 2026 at 1:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ ಚಿಕಾಗೋ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ (Geopolitics) ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪದೇ ಪದೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಪಿತ್ರೋಡಾ, ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಹೀನ ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರನ್ನೋ ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಂಡ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಾಗೋದಿಂದ ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿತ್ರೋಡಾ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂವಾದ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಾದವು ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಿತ್ರೋಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ (Geopolitics) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಡಾ. ರಾಬರ್ಟ್ ಪೇಪ್ (Dr. Robert Pape) ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಸಂವಾದವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿತ್ರೋಡಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟೀಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪಿತ್ರೋಡಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯೇ; ನೀವು ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನೇ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ತಮಗೆ ಕಂಡ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ವಿಷಯವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪಿತ್ರೋಡಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ 'ಭಾರತವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾದವು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ದೇಶವೊಂದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ಬ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯುವ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 70 ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದಯ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (cooperative federalism) ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ನವೆಂಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,000 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್' (Our World) ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯ (think tank) ರಚನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿತ್ರೋಡಾ, ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವುಗಳ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಈ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 70 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ " ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಬರ್ಲಿನ್ ಮೂಲದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿತ್ರೋಡಾ ಹೇಳಿದರು.
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