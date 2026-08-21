ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: FIR ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರು.
Published : August 21, 2026 at 2:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜುಲೈ 20ರಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ ಸಾಹಿಲ್ ಲೋಚಬ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬೀದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು (ಡಿಸಿಪಿ) ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸದಿರುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.
VIDEO | Delhi: Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi arrives at DCP Office, Parliament Street Police Station.#RahulGandhi— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/7S1ak8BtCn
ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಲಿಖಿತ ವಿವರ ಕೇಳಿದರು. ಎಫ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕನ ಪರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrived at the DCP Office at the Parliament Street Police Station to file a complaint. More details awaited. pic.twitter.com/YC7GiXCw7h— ANI (@ANI) August 21, 2026
ಅಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿಲ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಏಮ್ಸ್ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು? ಈ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ದೂರಿನ ಐ/ಒ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಾವು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಐ/ಒ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನಃ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗಲೂ ದೂರಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಚಬ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi present at the DCP Office at Parliament Street Police Station.— ANI (@ANI) August 21, 2026
Congress Sources say - " on the 14th, sahil lochav (injured during jantar mantar protest) went with his lawyers to delhi police and gave a written complaint. they refused to… pic.twitter.com/AUbzi2s2pM
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇರವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಲಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಜುಲೈ 25 ರಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra reaches Parliament Street Police Station.— ANI (@ANI) August 21, 2026
Lok Sabha LoP Rahul Gandhi continues to remain here after meeting the DCP. He is here with Sahil Lochav, who suffered pellet gun injuries during the Jantar Mantar students' protest last… https://t.co/UpNmZWJ2zO pic.twitter.com/QCsNidDu5o
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