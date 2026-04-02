ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೂ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: 11 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್: ಏನೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 6 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Published : April 2, 2026 at 8:02 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 8:18 PM IST

ಬೊಕಜನ್, ಅಸ್ಸಾಂ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಂತಹ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ,, ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವಾರದ ರಜೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ರೈಜೋರ್ ಇಸ್ತಹಾರ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 11 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ, ಗುರುತು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರಿಗೆ ಸುಖೀ ರಾಜ್ಯದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ 'ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 126 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಐದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್​​ ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚಹಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ST ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಹಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಹಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾ ತೋಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೊರಾನ್, ಮೋಟೋಕ್, ಚುಟಿಯಾ, ತೈ-ಅಹೋಮ್, ಕೋಚ್-ರಾಜ್‌ಬೊಂಗ್ಶಿ ಮತ್ತು ಟೀ-ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ST ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಟಿಸಿ, ಕೆಎಎಸಿ ಮತ್ತು ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಐದು ಕೆಲಸಗಳಿವು: ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು 'ಶ್ವೇತಪತ್ರ' ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಆಯೋಗ ರಚನೆ, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.

ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸವೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತ್ವರಿತ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ 10 ಬಿಘಾ (3 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಭೂ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು SIT ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, MSME ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1,000 ಕೋಟಿಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಉದ್ಯಮ ನಿಧಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಉದ್ಯಮ ನಿಧಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಬೆಂಬಲ, ವಸತಿ, ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಜೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟೋ, ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. 24×7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೃತಕ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ 'ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್' ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

