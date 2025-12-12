ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ; ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಲಹೆ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಚರ್ಚೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳನ್ನು ಭಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯಡಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ ವಿಷಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ- ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಚಾರ; ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿ - ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು - ಅದು ಮುಂದಿನ 5 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಸಲಹೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ; ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಲಹೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದರು.
