ETV Bharat / bharat

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

RAHUL GANDHI
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : May 24, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಗಾಂಧಿಯವರ ಯೋಜನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತೆಯ ಮೂಲಕ (ಮೋದಿ) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಜಾರ್ಜ್ ಸೊರೊಸ್‌ನಂತವರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಹುಲ್​ ವಿದೇಶಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ದೇಶದ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಭಾರತದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಜಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ (ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ) ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊರೊಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಯಜಮಾನರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಬಿತ್​ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BJP SLAMS RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI CONSPIRACY
MODI GOVT
PM NARENDRA MODI
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.