ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ SIR ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ; ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 9:42 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿಷಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು SIR ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ SIRನ ತೀವ್ರ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
SIR ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ - ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು BLOಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಒತ್ತಡ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು - SIR ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ECI ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು 22 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮತದಾರರು ದಣಿದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ ಕಳ್ಳತನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಕಾಗದದ ಕಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. SIR ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ BLOಗಳನ್ನು ಸಾವಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಫಲವಲ್ಲ, ಪಿತೂರಿ - ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣೆ ಸುಧಾರಣೆ - 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.ಏ
ತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸಂಸದರಾದ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2025- 26ನೇ ಸಾಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳು/ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ನಾಲ್ಕು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
