ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸ; ರಾಯ್​ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾ ಪರ ಹೋರಾಟ

ಮನರೇಗಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,​ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ವಲಯದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಧರಣಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

Rahul Gandhi to begin two-day Raebareli visit; MGNREGA Chaupal and meeting with party leaders scheduled
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್​ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಮನರೇಗಾ) ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರಾಯ್​ ಬರೇಲಿ ತಲುಪಲಿರುವ ರಾಹುಲ್, ನಾಳೆ ಉಂಚಹಾರ್‌ನ ರೋಹನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಚೌಪಾಲ್ (ಸಮುದಾಯ ಸಭೆ) ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಜೀವ್​ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರೋಧಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ 30 ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್​ಜಿ ವಿರೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನರೇಗಾ ಬಚಾವೋ ಹೋರಾಟ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್​ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೂರು ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜನವರಿ 12ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಚೌಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 30ರಂದು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3ನೇ ಹಂತದ ಧರಣಿ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಘೇರಾವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರವರೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿಯ ನಾಲ್ಕು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

