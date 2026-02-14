ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಚಿವರು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ರಾಹುಲ್​ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 2:33 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಏಕೆ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಭಾರತದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ರಫ್ತುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?;

ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು 5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ವಲಯವನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಶೇ 0 ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜವಳಿ ಗಿರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ. ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು 'ಶರಣಾಗತಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

