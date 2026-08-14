ಖರ್ಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ; ಇದು ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪೋಷಿಸಿದ ಮನುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಗಾಂಧಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾದರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
By ANI
Published : August 14, 2026 at 7:32 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆ ಘಟನೆ ವಿವಾದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ - ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮನುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದ ಗಾಂಧಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾದ, ನಿರಂತರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾದರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ 'ಶುದ್ಧೀಕರಣ' ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಲ್ಲ - ಇದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ ಮನುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ವಾದದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು, 2027ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ವೇದಿಕೆಯ 'ಶುದ್ಧೀಕರಣ' ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ; ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು ಆ ವೇದಿಕೆಯ 'ಶುದ್ಧೀಕರಣ' ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೀಗೇ ನಡೆಯಬೇಕೇ? ನೀವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಆಪಾದಿತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಡ್ಡಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೋರಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಘಟನೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ದಲಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ನನಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
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