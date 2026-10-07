ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭವನ ಪ್ರವೇಶ ಆರೋಪ: ರಾಹುಲ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇತರ ಸಂಸದರು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 1:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇತರ ಸಂಸದರು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि हैं। जब तक संविधान-लोकतंत्र हर जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी ताकत से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। https://t.co/8uotT6kSkD— Congress (@INCIndia) October 7, 2026
ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ದಾಟಿದ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನ್ಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿನ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹತ್ತಿ ದಾಟಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡ ಆ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ ಭವನದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದವು.
ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಮನವಿಯು ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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