ETV Bharat / bharat

SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತ 48 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ INDIA ಕೂಟದ ಅರ್ಜಿ

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ 48 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

RAHUL GANDHI
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 16, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾ' ಕೂಟದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಅನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮತದಾರರ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ - ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್​ಐಆರ್​ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನುಮೋದನೆ, ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯೋಗದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 48 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂರಕ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂರು ಆಯುಕ್ತರ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಂತರ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ತನ್ನ ಈ ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ಕಡತಗಳ ದಾಖಲೆ, ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಆರ್‌ಟಿಐ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಲೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು, ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ 48 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು?
  • ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಯಾರು?
  • ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಯಾರು?
  • ERONET ಮತ್ತು ECINET ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು?

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

RAHUL GANDHI
ELECTION COMMISSION
SUPREME COURT
ಎಸ್​ಐಆರ್​
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.