ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

rahul gandhi meets assistant commandant ajay malik in delhi
ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (Congress X Handle)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 12:00 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಮಲಿಕ್​​ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ರಾಹುಲ್​: ಸೋಮವಾರ ಆರ್.ಕೆ. ಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಅವರ ತ್ಯಾಗ,ದೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ: ಈ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಆರ್.ಕೆ. ಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF) ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಲಿಕ್: ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಿಕ್​ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ, ಅಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ - ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಘಟಕವು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಹಾಗೂ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ.

