ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ; ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 5:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ''ಭಾರತ-ಯುಎಸ್​ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜಗತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಕೆಲಸಗಳು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಡಿತವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ನಾವು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಎಐನಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಐ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಪೂಲ್​ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಆಗಿದೆ.

ನಾನು ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿತು ಎಂದರು. ಅಮೆರಿಕವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ಮುಳುಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ರೈತರನ್ನು ತುಳಿದು ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ(ಭಾರತಾಂಬೆ)ಯನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಗದಾಂಬಿಕ ಪಾಲ್​, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಫ್ಸ್ಟೈನ್​ ಫೈಲ್​ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಾವು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಪ್ರಧಾನಿ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಶರಣಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

