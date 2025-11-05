ETV Bharat / bharat

ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಮಸಿ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

HARYANA VOTE THEFT ALLEGATION
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು (Screengrab of a press conference)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 6:48 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಡೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ತಂತ್ರ, ಪಿತೂರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಹುಲ್​​ಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಬಾಂಬ್ ಠುಸ್​: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ?. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರವೂ ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಕುರಿತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜರಿದರು.

ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ರಾಹುಲ್​ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ: ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಿಗೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸೆಲ್ಜಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತನ್ನದೇ ನಾಯಕರ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕವು ಸಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮನ್ವಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾವ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ನಾಯಕರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಸತತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ರಾಹುಲ್​​​ ಅವರ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಈಗ, ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸುಳ್ಳಿನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪವೇನು?: ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ 25 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ದೋಷಾರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ನ ರೂಪದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ಸೀಮಾ, ಸ್ವೀಟಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ರಶ್ಮಿ, ವಿಲ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುವಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

