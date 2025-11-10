ETV Bharat / bharat

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ 10 ಪುಷ್​ಅಪ್​ ಶಿಕ್ಷೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಧ ಪಚ್ಮರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಈ ಸಭೆಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

Rahul Gandhi Does 10 Push-Ups As 'Punishment' For Arriving Late In Pachmarhi
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ANI File)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಚ್ಮರ್ಹಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪಚ್ಮರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 10 ಪುಶ್​ ಅಪ್​ಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಚಿನ್​ ರಾವ್​ ತಡವಾಗಿ ಬಂದವರು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್​ಗಾಂಧಿ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ 10 ಪುಷ್​ಅಪ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ 10 ಪುಷ್​ಅಪ್​ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಪಚ್ಮರ್ಹಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಳೆ (ನವೆಂಬರ್ 11) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು. ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾವ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯದ 71 ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸದೃಢರಾಗುತ್ತೀರಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಬಿದ್ದರೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು. 2028 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ​ 3.55ಕ್ಕೆ ಪಚ್ಮರ್ಹಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಐದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿತು. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಯಿತು.

ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಯೋಜಕ ಅಭಿನವ್​ ಬರೊಲಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIR ಮೂಲಕ 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ'ವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ 'ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ' ಪದಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ; ಎನ್​​ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ

TAGGED:

PUNISHMENT FOR RAHUL GANDHI
RAHUL ARRIVING LATE IN PACHMARHI
RAHUL GANDHI DOES 10 PUSH UPS
RAHUL DID 10 PUSH UPS AS PUNISHMENT
RAHUL GANDHI DOES 10 PUSH UPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್​

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ? ​

ಶಾರುಖ್​ ನಟನೆಯ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.