ETV Bharat / bharat

ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ- ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಛಾತ್ರೋನ್ ಕಿ ಗೂಂಜ್ ಅಭಿಯಾನ- ಮಕ್ಕಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ.

RAHUL GANDHI ON PAPER LEAK CRISIS
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 18, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: "ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೋರಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯದಿರಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮರು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಿಯಾ ಎಂಬುವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಹನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಘಟನೆಯು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜೇಶ್​ ಅವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಂತು. ಇದು ಕೇವಲ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ನೋವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಕುಡಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮರು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆ ಮುಖ್ಯ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

"ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 152 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೇ 3 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ, ಆಕೆ ನೊಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಆಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಛಾತ್ರೋನ್ ಕಿ ಗೂಂಜ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೇದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜೂನ್ 17 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 'ಛಾತ್ರೋನ್ ಕಿ ಗೂಂಜ್' ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PAPER LEAK CRISIS
EDUCATION SYSTEM
RAHUL GANDHI
NEET PAPER LEAK
RAHUL GANDHI ON PAPER LEAK CRISIS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.