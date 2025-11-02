Video: ಮತಬೇಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 2, 2025 at 8:18 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 8:25 PM IST

ಬೇಗುಸರೈ(ಬಿಹಾರ): ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಬೇಟೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಬೇಗುಸರೈನಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಶೀಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲು ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದರೆ, ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೋಣಿಯಿಂದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಈಜಾಡಿದ ಅವರು ಬಳಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಲೆಯನ್ನು ಎಳೆದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರೂ ಸಹ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಹಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೋಣಿಯಿಂದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬೇಗುಸರೈನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಇತರ ನಾಯಕರನ್ನು ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೀನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಜನರು ತಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ನೀವೇ ಎಂದು ಉದ್ಘರಿಸಿದರು.

61 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಜೆಡಿ, ವಿಕಾಸ ಶೀಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಜೆಡಿ 143 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ವಿಎಚ್‌ಪಿ 14, ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್) 20, ಸಿಪಿಐ 9 ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಐಐಪಿಗೆ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿವೆ.

Last Updated : November 2, 2025 at 8:25 PM IST

