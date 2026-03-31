ಕೇರಳದಲ್ಲಿ LDF ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಡರಂಗದ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 4:29 PM IST

ಕಣ್ಣೂರು(ಕೇರಳ): ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಇಂದು ಚುನಾವಣಾ ರ‍್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್), ಎಡ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಡರಂಗದ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಎಡಪಕ್ಷವೊಂದು ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಎಡಪಕ್ಷವೊಂದು ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?, ಇದು ಒಂದು ಒಗಟಿನಂತಿದೆ. ಒಗಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿವೆ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಹೊರ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಎಡರಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಡಪಂಥೀಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬೇರೆಡೆ ಧರ್ಮ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎಡರಂಗದ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಎಡಪಕ್ಷವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

