ನ.1 ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮಾರ್ಚ್; ದೇಶದ ಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 1:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮತ ಕಳವು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಚಲೋ ದೆಹಲಿ ರಾಮ್ಲೀಮಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ರ್ಯಾಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
नमस्कार, 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए। एक ही protest है - देश का protest है। Don't worry about the police, don't worry about lathis - the BJP will not have the guts to try any of their antics. Come march with us - we will walk together to protect the Constitution, to protect the Indian nation. घबराने की जरूरत नहीं है। I urge all student groups, regardless of your political affiliation - if you feel that India is under attack, if you feel you are under attack, your expression, your ideas, your way of thinking is under attack, come and join us. It will be a fantastic march, and it's a march for the soul of this country. Looking forward to seeing all of you there. 🗓️ 1 नवंबर 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi #ChaloDilli— Congress (@INCIndia) October 29, 2026
ಮತ ಕಳವು ತಡೆಯಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಲೀಲಾ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಡಿದರು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ನಿಂದ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಜನರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಅವರು, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜನರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಇದು ದೇಶದ ಚಳವಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭಯತ್ವ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಜನರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ಅದ್ಬುತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆತ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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