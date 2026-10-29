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ನ.1 ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ರಾಮ್​ಲೀಲಾ ಮಾರ್ಚ್​; ದೇಶದ ಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Rahul Gandhi Again Urges Citizens, Students To Join November 1 'Chalo Delhi Ramlila March'
ಕಾಂಗ್ರೆ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 29, 2026 at 1:32 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮತ ಕಳವು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನವೆಂಬರ್​ 1ರಂದು ಚಲೋ ದೆಹಲಿ ರಾಮ್​ಲೀಮಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ರ‍್ಯಾಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ ಕಳವು ತಡೆಯಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ರಾಮ್​​ಲೀಲಾ ರ‍್ಯಾಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಡಿದರು.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ನಿಂದ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಜನರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಅವರು, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜನರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಇದು ದೇಶದ ಚಳವಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭಯತ್ವ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಜನರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದು ಅದ್ಬುತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆತ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ.1ಕ್ಕೆ ರಾಮ್​ ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಡೆ ಎಂದ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​

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