ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರು, ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಮರುದಿನ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ಮುಖಭಾವವೇ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋಮವಾರ ಯೋಧರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ "ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ (ದೇಶವಿರೋಧಿ) ಯಾರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯ @crpfindia, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಭಾವವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು: ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸವಾಲು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಯಾರು ದೇಶವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Dear @crpfindia, Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies. He called us Naxals. My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place. My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again. प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2026
ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓರ್ವ ಜವಾನನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರು ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮರುದಿನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೋದಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಹುಬೇಗ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ನಕ್ಸಲ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಸಶಸ್ತ್ರ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋದಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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