2029ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ: ಅಮಿತ್ ಶಾ
2029 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಮೋದಿ ಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : December 28, 2025 at 10:49 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): 2029 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಅವರು, ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ, ಇನ್ನೂ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೋಲುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಖಚಿತ. 2029 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಮೋದಿ ಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1973ರ ಸಬರಮತಿ ಪ್ರವಾಹ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾಗರಿಕರು ಇಂದು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ 173 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
2029માં ફરી એકવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં બનશે ભાજપા સરકાર pic.twitter.com/yjvwj4ZiRU— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) December 28, 2025
ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 2000 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ, ಶೇಲಾದಿಂದ ಚಂದಖೇಡಾವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದನಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕೀಯ. ಜನರು ಕೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳದಿರಲಿ, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
173 લોકોના જીવનમાં આજે બહુ મોટો પ્રસંગ છે, કે જ્યાં 50 વર્ષથી રહે છે એ જગ્યાની માલિકી આજે એમની થઈ. pic.twitter.com/Ztb4fbvpR6— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) December 28, 2025
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 330 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇ-ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನವಿ ವಂಜಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಟ್ರಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: