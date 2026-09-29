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ದೆಹಲಿಯ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 728 ರಲ್ಲಿ 727 ಮತದಾರರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​: ಇದು ಮತಕಳ್ಳತನ ಎಂದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ 2025ರ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rahul Gandhi Alleges EC Removed 727 Of 728 Voters From Delhi's Bela Estate
ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 10:32 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜಯ್ ಘಾಟ್‌ನ ಜೆಜೆ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದೆಹಲಿಯ ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ 727 ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು, ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಧಾನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 728ರಲ್ಲಿ 727 ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಓರ್ವ ಮತದಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗೋಲ್‌ಪುರಿಯ ವೈ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಮೃತ ಎಂದು ಎಎಸ್‌ಡಿಡಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ 2025ರ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತೆರಳದೇ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಮನೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರೂ 727 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಮತಕಳ್ಳತನದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಮತದಾರರ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದೀಗ ಕಸಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ವಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಇದು ಕೇವಲ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯೇ ಹೊರತು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಹೆಸರುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ವೇಳೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವ ಯುವಕರು, 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ನಮೂನೆ 6 ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮ್ಯಾಚ್-ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೇಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
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