ಪಂಜಾಬ್ನ SIR ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಣ್ಮರೆ, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ: ಎಎಪಿ ತಿರುಗೇಟು
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 12:38 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪಂಜಾಬ್ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಸರ್ಕಾರ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪಂಜಾಬ್ನ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ತನ್ನ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ದೋಷದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದು ಕೇವಲ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ತೊರೆದ ಚಡ್ಡಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಎಎಪಿ, ಚಡ್ಡಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಘವ್ ಈಗ ಎಎಪಿ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಿಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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