ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಲೆಟ್ ಬಳಸಿದ್ದ ಆರ್ಎಎಫ್: ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.24ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 2:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ(ಸಿಜೆಪಿ) ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸತ್ ಚಲೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ರಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್(ಆರ್ಎಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಂದು ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಎಎಫ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಟಿಐ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಲಯ 1ರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪಡೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.24ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸಿಪಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಆರ್ಎಎಫ್ 55 ನಾನ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ಗಳು, 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ಗಳು, ಐದು ಅಶ್ರುವಾಯು ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು, ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಪೆಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡ್ಮೂರು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೊಲೀಸರು, ಆರ್ಎಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹದ್ದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಫ್ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
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