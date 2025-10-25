ETV Bharat / bharat

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಧಾ -ಕೃಷ್ಣ; ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಕರುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಭಕ್ತರು ದಿಲ್​ಖುಷ್​!; ಈ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಅನೇಕ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ಹಸುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆರೈಕೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

Radha And Krishna: Rare Punganur Breed Cows From Telangana Find A New Home In Rajasthan Temple
ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಹಸು (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 25, 2025

ಆಳ್ವಾರ್​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ​): ರಾಧಾ- ಕೃಷ್ಣ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್​‌ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಧಾ - ಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪುಂಗನೂರ್ ಕರುಗಳು ಇವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಧಾ - ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಮೈಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟದಾಗಿ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಇವು ದೈವಿಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕರುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಗುಲದ ಮಹಾಂತ​ ಆಗಿರುವ ಸುದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್​‌ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಕರು (ETV Bharat)

ನಗರಗಳು ಇಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹಸುಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾಗದ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪುಂಗನೂರ್​ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಸುಗಳ ಮೂಲ. ಪುಂಗನೂರ್​ ಹಸುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಕೇವಲ 27 ಇಂಚುಗಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾಕಬೇಕು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಈ ಹಸುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಆಳ್ವಾರ್​ಗೆ ಕರೆತಂದಿರುವ ಈ ಎರಡು ಪುಂಗನೂರು ಕರುಗಳು ಇನ್ನು 18 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಂತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್​‌ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಹಸು (ETV Bharat)

ಆಳ್ವಾರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮ ತಲುಪಿರುವ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣರ ರಾಧಾ- ಕೃಷ್ಣರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಈ ಕರುಗಳ ಚಿನ್ನಾಟ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಕರು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.

ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ತಳಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಕರುಗಳನ್ನು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್​‌ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಕರುಗಳು (ETV Bharat)

ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊರತಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಲೀಟರ್​ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೇವು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಅದು ತಾಯಿಯಂತೆ ದಾನಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುಂಗನೂರು ಹಸು ಈಗ ಆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಂತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್​‌ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮ (ETV Bharat)

ಪುಂಗನೂರು ಹಸುಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

