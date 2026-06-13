ಭೋಜಪುರಿ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಕಡಗ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ರಾಬ್ರಿದೇವಿ: ಜೆಡಿಯುಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ
ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕರು ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 13, 2026 at 3:46 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 11) ಭೋಜಪುರಿ ಗಾಯಕ ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಛೋಟು ಛಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವಾದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಮುಖಪಾತ್ರ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 13ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೋಜಪುರಿ ಗಾಯಕ ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಛೋಟು ಛಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಾಯಕರು, ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ತಮಗೆ ವಜ್ರದ ಕಡಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಜ್ರ, ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೂಲ, ಖರೀದಿ, ಬೆಲೆ, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆದಾಯದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲೂ, ರಾಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ‘ಭೂಮಿ-ಉದ್ಯೋಗ’ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀರಜ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಗದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಖರೀದಿ ಬಿಲ್, ಪಾವತಿ ಮೂಲ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬೆನಾಮಿ ವಹಿವಾಟು ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ, 1988ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ಲಾಭ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಾಭ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕಾಯಿದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಆಸ್ತಿ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀರಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಜಪುರಿ ಗಾಯಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಛೋಟು ಛಲಿಯಾ ಅವರು, ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡಗಗಳನ್ನು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಲಾಲೂಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಡಿದೆ ಎಂದು ಛೋಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲೂಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಡಿದೆ. ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಡಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನನಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಕಲಾವಿದರು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಗಗಳು ಯಾವ ಲೋಹ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೃತಕ ಆಭರಣಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾನೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೀಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಛೋಟು ಛಲಿಯಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಆರ್ಜೆಡಿ ನಿಲುವು ಏನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ಗಗನ್ ಅವರು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಇಂತಹ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಜನರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರಂಜನ್ ಗಗನ್ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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