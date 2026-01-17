77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ'ನ 150 ವರ್ಷವೇ ಥೀಮ್: ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು!
ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ 150ನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
January 17, 2026
ನವದೆಹಲಿ: 150ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಚರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹಳೆಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜಕ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ವಿವಿಐಪಿ' ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನದಿಗಳ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಚಂಬಲ್, ಚೆನಾಬ್, ಗಂಡಕ್, ಗಂಗಾ, ಘಾಗ್ರಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಸಿಂಧು, ಝೀಲಂ, ಕಾವೇರಿ, ಕೋಸಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾನದಿ, ನರ್ಮದಾ, ಪೆನ್ನಾರ್, ಪೆರಿಯಾರ್, ರವಿ, ಸೋನೆ, ಸಟ್ಲೆಜ್, ತೀಸ್ತಾ, ವೈಗೈ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಟಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳ ಹೆಸರು: ಅದೇ ರೀತಿ, ಜನವರಿ 29 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬೀಟಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ, ಆವರಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾದ್ಯಗಳಾದ ಬಾನ್ಸುರಿ, ಡಮರು, ಎಕ್ತಾರಾ, ಎಸ್ರಾಜ್, ಮೃದಂಗಂ, ನಾಗದ, ಪಖವಾಜ್, ಸಂತೂರ್, ಸಾರಂಗಿ, ಸರಿಂದಾ, ಸರೋಡ್, ಶೆಹನಾಯಿ, ಸಿತಾರ್, ಸುರ್ಬಹಾರ್, ತಬಲಾ ಮತ್ತು ವೀಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್, ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿರುವ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶಾಲ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ನ 150 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದರ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ವಿಷಯ ಇರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೊತ್ತ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳ ಸುಮಾರು 235 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ (CAPFs) ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಹತಿಯ ಕಾಂತಲ್ಪಾರಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬಂಕಿಮ್ ಭವನ ಗವೇಷಣ ಕೇಂದ್ರ' (ಋಷಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಂಕಿಮ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ 17 ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 13 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದೂ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜ. 17, 19, 20, 21ರಂದು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ಗೆ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜನವರಿ 17, 19, 20 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಸಿ-ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಫಿ ಮಾರ್ಗ, ಜನಪಥ್, ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ-ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯವ್ಯ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
