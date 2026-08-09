ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ 84 ವರ್ಷ: ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ 84ನೇ ವಸಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲು ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಅದಾಗಿತ್ತು.
Published : August 9, 2026 at 2:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ 1942 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ (ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಚಳವಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ 84 ವರ್ಷ. ಅಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ ಜೈಲುಪಾಲಾದ ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
1942ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (ಆಗಿನ ಬಾಂಬೆ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ" ಘೋಷಣೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮರುದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಂಧನ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
Remembering all those who participated in the historic Quit India Movement. Their courage will always remain an inspiration for every Indian. Inspired by the leadership of Mahatma Gandhi Ji, the clarion call of Quit India infused new energy into our freedom struggle and reflected…— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
ಅಂದಿನ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿತು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರ ಧೈರ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಚಲ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತ್ ಛೋಡೋ (ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ) ಆಂದೋಲನ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಚಳವಳಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ನ ವೈಫಲ್ಯ: ಸರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು: ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದವು.
ಜಪಾನಿನ ಆಕ್ರಮಣದ ಭಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಜಪಾನಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಂಬಿದ್ದರು.
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಿತು. ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಾಯಕರು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಭೂಗತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ: ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಬಂಧನಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಗೋವಾಲಿಯಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು.
ಉಷಾ ಮೆಹ್ತಾ: ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ, ಭೂಗತ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉಷಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಶೈಲಿಯ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಭೂಗತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು.
ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ: 1944 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ದೇಶದ ಜನರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು.
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