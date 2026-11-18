ಕ್ವಾಡ್ ಸೇನಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು: ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೊಂದಲ
ಕ್ವಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ್ವಾಡ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 3:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು 'ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು 'ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತರು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕ್ವಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಿದೆ.
ಅನಿಶ್ಚಿತ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಇರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಿಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮೋದಿ, ಟ್ರಂಪ್, ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾಯಕರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ನಾಯಕರು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಕೇಬಲ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಲ ಡೊಮೇನ್ ಅರಿವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2027 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು P-8 ಮತ್ತು P-3C ಗಸ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ವಾಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಅವರು ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಕೇಬಲ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:
ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. "ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳವರೆಗೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ—ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಭಾರತವು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. "ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವುಳ್ಳ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕೂ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತರ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. "ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಏರ್ಪಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವೇ?
ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 'ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ' (APEC) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಇದು ನಡೆದಿದೆ. 21 ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆಸಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ವೇಗವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಬಿದ್ದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದು ಇತ್ತು" ಎಂದು ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಿಳ್ಳೈ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಭೆಯು ಅಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದು ನೀಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವು ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಭೆಯು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಸಂಘಟಿತ ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು (supply chains) ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ವಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೇದಿಕೆಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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