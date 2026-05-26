ದೆಹಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ: ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಛರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : May 26, 2026 at 1:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಾದ್ಯಂತ ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್, ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಬಿಯೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಪೆನ್ನಿ ವೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್, ಬಹುತೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿನಿಮಯಗಳು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದವು. ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ವಿವಿಧ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕಡಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಡಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಡ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರು.
ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡಲ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಬಿಯೊ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
