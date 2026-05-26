ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ $20 ಬಿಲಿಯನ್​ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ

QUAD CRITICAL MINERALS INITIATIVE
ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಚಿವರ ಸಭೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 7:33 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ವಾಡ್​ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದವು. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್​ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು.

ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್​ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೆನ್ನಿ ವಾಂಗ್, ಜಪಾನ್‌ನ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದೆನಿಸಿವೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಪರಿಕರಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​​ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಂಬಲವು ರಫ್ತು ಸಾಲ ನೆರವು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು, ಖಾತರಿಗಳು, ಸಾಲಗಳು, ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಫ್‌ಟೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು "ಕ್ವಾಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್" ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇತರ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಲುದಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೆಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

