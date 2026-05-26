ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ QUAD ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆ: ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಗುರಿ
ಕ್ವಾಡ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೈಶಂಕರ್, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಬಿಯೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಪೆನ್ನಿ ವೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 26, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 11:08 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಕ್ವಾಡ್(QUAD) ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್, ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಬಿಯೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಪೆನ್ನಿ ವೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಗರ ಭದ್ರತೆ, ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಕುರಿತ ಕ್ರಮಗಳು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತೂ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಚಿವರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೆಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ಹಾಗು ಜಪಾನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹಾಗು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ. ನಾವು ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
