'ಕ್ವಾಡ್' ಭಾರತದ ರಚನಾತ್ಮಕ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ: ಮನಿಲಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸನಾಯೆ ಟಕೈಚಿ ಇದ್ದರು.
Published : November 17, 2026 at 7:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 'ಕ್ವಾಡ್' (Quad) ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸನಾಯೆ ಟಕೈಚಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ಸಭೆಯು "ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Manila, Philippines: At Quad Leaders’ Meeting, Prime Minister Narendra Modi says, "... Manila and the Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. Ten years after that, in 2017, it was here at this city that we started our dialogue once again. And today, holding a Quad meeting once again at this historic city marks an important milestone... For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavor that the Quad provides trusted solutions" (Source: PMO India/YT)— IANS (@ians_india) November 17, 2026
"ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ವಾಡ್' ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳವರೆಗೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಮನಿಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುವುದನ್ನೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. 2007ರಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2017ರಲ್ಲಿ, ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇಂದು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು 5 ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
VIDEO | Philippines: "PM Modi is a great leader and a friend of mine, highly respected by everybody all over the world," says US President Donald Trump at the Quad meeting in Manila. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/si1wdUaGll— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
'ಮೋದಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯ'-ಟ್ರಂಪ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಮೋದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಕ್ವಾಡ್ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿ (tough man) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ದೃಢವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಅರಳಿತು.
23ನೇ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು 21ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಮನಿಲಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಭೇಟಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ವಾಯುಯಾನ ಉದ್ಯಮದ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಗರಣದವರೆಗೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸರಣಿ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬಯಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಮನಿಲಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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