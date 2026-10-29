ಟೇಕ್ಆಫ್ಗೆ ಮುನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಪತ್ತೆ: ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಟು ದೋಹಾ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು
QATAR AIRWAYS FLIGHT CANCELLATION: ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ದೋಹಾಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 5:59 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ದೋಹಾಗೆ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾರಾಟವನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 212 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 224 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಚೆನ್ನೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕತಾರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.15ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ, ಇನ್ನೇನು ಅದು ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಗಂಡ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಟೇಕ್ಆಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೂ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಬೇ (ದುರಸ್ತಿ ಸ್ಥಳ)ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವು ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟವನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸದ್ಯ 212 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಮಾನವು ಮತ್ತೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೋಹಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಮಾನಗಳ (ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: