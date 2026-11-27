ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆವರಣ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಕೋತಿ ಹಿಂಡು; ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಟೀಕೆ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋತಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : November 27, 2026 at 10:27 AM IST
ಆಗ್ರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕೋತಿಗಳ ಹಿಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಕೋತಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಆಡಳಿತರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಾಗಿ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕನಸು ಕುಗ್ಗಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೌರಿಕನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೌರಿಕನು ಹೋದ ನಂತರ, ಆ ಕೋತಿಯು ಕ್ಷೌರದ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕ್ಷೌರಿಕನಂತೆಯೇ ಕ್ಷಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಅನುಕರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸೂಕ್ತರಲ್ಲದ ಕೈಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋತಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ಪರ್ಗೈಯೆನ್, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿರುವುದರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಕೋತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೋತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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