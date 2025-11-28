ETV Bharat / bharat

ಡಿ. 4 - 5ಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ ಭೇಟಿ: ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ.. ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿರುವ ಸಮಾಗಮ!

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.

Putin Will Visit India On December 4-5; To Meet PM Modi To Discuss Ties And Global Issues
ಚೀನಾದ ಎಸ್​ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೋದಿ- ಪುಟಿನ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್​ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 23ನೇ ಭಾರತೀಯ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 4-5ರಂದು ಅವರು 23ನೇ ಭಾರತ- ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪುಟಿನ್​ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಪಡಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ವೆಂಟ್​ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್​ ಗೌರವರ್ಥ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮಿರ್ ಮತ್ತು ರುಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಆಂಡ್ರೆ ರುಡೆಂಕೊ ಇಜ್ವೆಸ್ಟಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಕ್ರೇನ್​ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ: ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪುಟಿನ್ ಪಟ್ಟು!​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಿಂದ ಕೃಷಿ, ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ರಷ್ಯಾ; ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪುಟಿನ್

TAGGED:

PUTIN WILL VISIT INDIA
PM MODI TO DISCUSS TIES PUTIN
PUTIN WILL VISIT INDIA ON DEC
RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
PUTIN WILL VISIT INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.