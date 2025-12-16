ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ: 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶವಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 8:55 PM IST
ಗೋರಖ್ಪುರ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವರು ಅನಾಮಧೇಯರಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶವದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲೂ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಗೋರಖ್ಪುರದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎಂಬಾಕೆ ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಈ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹಗಲು- ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಅನಾಥ ಶವಗಳ ರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧ: 45 ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆ. ಎಂ.ಎಡ್. ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಲ್ಲದ ಶವಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಪ್ತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ: ಇದರಿಂದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 2024 ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಗೌರವಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಧನರಾದರು. ನಾನು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶವಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರಿ ಆಂಚಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ: ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮೃತ ದೇಹಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶವಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಕಾಶಿಯ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸುವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 22 ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು, ಮೇನಲ್ಲಿ 22, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 24, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 25, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 26, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 25, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 23, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 28 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 29 ಶವಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 214 ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಅವರೇ ಶವಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸ್ಮಶಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶವದ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಎದೆಗುಂದದೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಲಾಂ -ಗೋವಿಂದ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: