132 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಈಗಲೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು: ಏನದು?
ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿಗೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬವು, ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಜರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷ.
Published : February 2, 2026 at 1:49 PM IST
ಬಿಕಾನೆರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಹಣ, ಆಸ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಉಯಿಲು ಬರೆದಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು, 'ಬಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ' ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಯಿಲು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬವು 132 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅರೆ. ಇದೇನಿದು? ಇಂತಹ ಉಯಿಲು ಕೂಡ ಬರೆದಿಡುತ್ತಾರಾ? ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಮೇಘರಾಜ್ ಬಿನ್ನಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಉಯಿಲನ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಲೂ ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಸದಾಶಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಉಯಿಲಿನಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೇಘರಾಜ್ ಬಿನ್ನಾನಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಬಳಿಕ ಅವರ ಮಗ ಬುಲಾಕಿ ದಾಸ್ ಬಿನ್ನಾನಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉಯಿಲಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮೂವರು ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದೀಗ, ದಾಸ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಯಿಲಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಷ್ಕರಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಡ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿನ್ನಾನಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ, ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
'ಪೂರ್ವಜರ ಆಣತಿಯಂತೆ ಸೇವೆ': ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬಿನ್ನಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ರಾಮ್ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನನ್ನ ತಂದೆ 2008ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಣತಿಯಂತೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ನಾವು ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶಯದಂತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಆಚರಣೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ: ಪುಷ್ಕರ್ಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಯುವತಿಯರು ಒಂದೇ ಶುಭ ದಿನದಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಪರಮ ದಾನಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಘಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಧುವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿನ್ನಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾನೆರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಾನವಲ್ಲ, ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
