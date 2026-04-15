800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ನಂಟಿರುವ ಪುರಿ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ!
ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿರುವ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 15, 2026 at 3:13 PM IST
ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕುಸ್ತಿಯು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಗ ಅಖಾಡಗಳಲ್ಲಿ (ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಗಳು) ಮೀಸಲಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪುರಿಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಪುರಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾದ ಮಹಾ ಬಿಷುಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಪಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಲವಾರು ಜಗ ಅಖಾಡಗಳು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯುವಕರು, ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನುರಿತವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವೇಳೇ ಭಕ್ತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬದ ಪಾನೀಯವಾದ ಪನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ನರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಜಗ ಅಖಾಡಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯುವಕರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮರ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಪುರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸೇವಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದುಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅಖಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೂ ಇಂದು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಸ್ತಿಯು ಪುರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯುವ ಜನತೆ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮರ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಯುವಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುದುಲಿ.
ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ದೆಬರಾಜ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿಯು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವ ಜನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಅಖಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವವರನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
