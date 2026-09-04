ETV Bharat / bharat

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ: ಹೀಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ, 5 ತಾಸು ಪುರಿ ದೇವಾಲಯ ಬಂದ್​

ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲಾ 10 'ಅವತಾರ'ಗಳ ಮೂಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

puri-temple-to-be-closed-for-5-hours-on-janmashtami-as-lord-jagannath-will-give-birth-to-sri-krishna
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ (ANI)
author img

By PTI

Published : September 4, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು(ಶುಕ್ರವಾರ) ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನು ತಾಯಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಅವತರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು, ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ 'ಜೇತ ಭೋಗ್' ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಔಷಧೀಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲಾ 10 ಅವತಾರಗಳ 'ತಾಯಿ' (ಮೂಲ) ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

"ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೇತ ಭೋಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಜೇತ ಭೋಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಜಗನಾಥನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಜೇತ ಭೋಗ್​ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಆರತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಜ್ಞ ಪಂಡಿತ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಥಶರ್ಮ ಹೇಳಿದರು.

"ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಅವನು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಅವತಾರಗಳ ಜನ್ಮದಿನಗಳನ್ನು 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪುರಿಯ ನಾಮಧೇಯ ರಾಜ ಗಜಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ದಿಬ್ಯಾಸಿಂಘ ದೇಬ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ (SJTA) ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ನಂದೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯು ಮರುದಿನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ: ಸೆ.4, 5 ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ!

TAGGED:

PURI JAGANNATH
KRISHNA JANMASHTAMI
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
PURI TEMPLE CLOSE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.