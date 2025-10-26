ETV Bharat / bharat

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಹುಡುಗಿ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹತ್ಯೆ: ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಹುಡುಗಿ ಅಮನ್​ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್​ ಎಂಬುವರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Punjabi girl Amanpreet Kaur
ಮೃತ ಅಮನ್​ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 26, 2025 at 4:04 PM IST

ಸಂಗ್ರೂರ್ (ಪಂಜಾಬ್​) : ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕೊಲೆಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಿವಾಸಿ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸೈನಿ (27) ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಪಂಜಾಬ್‌ನವರೇ ಆದ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಕೆನಡಾದ ಪೊಲೀಸರು ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಲೆಯ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಗ್ರೂರ್‌ನ ಪ್ರೇಮ್ ಬಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಕೆನಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಂಗ್ರೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಮಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಅವಳ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಿರಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು 12 ಗಂಟೆಯ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಮಾವ ಅಮರ್‌ಜಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಸೊಸೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಂತಳು, ಅವಳು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ನಾವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

