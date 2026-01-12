ETV Bharat / bharat

ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಧು ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಬರ್ನಾಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಧು (Facebook @Gulab Sidhu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 8:58 PM IST

ಬರ್ನಾಲಾ(ಪಂಜಾಬ್): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಧು ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನಾಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಮೇತ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂವರಿಂದ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ 32 ಬೋರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಂತ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳು, ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್, 4 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗುಲಾಬ್ ಸಿಧು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಪಂಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಪಂಚ್‌ವೊಬ್ಬರು ಸಿಧುಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬರ್ನಾಲಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಧು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಚುರುಕುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬರ್ನಾಲಾ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಆಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಟ್ಡುನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಪಂಚ್ ಬಲ್ಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಿಂಡಾ ದರ್ಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನ ಮಗ (ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ), ಬಲ್ದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನ ಮಗ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೈಂದರ್ ಮಾನ್ (ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ), ಗುರ್ಜಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ಮಗ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಿಲ್ (ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ) ಬಂಧಿತರು.

ಗುಲಾಬ್ ಸಿಧು ಅವರ 'ಸರ್ಪಂಚ್' ಹಾಡು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

