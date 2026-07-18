ETV Bharat / bharat

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್​ಬಿಐ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲಿಗೆ ಕೇಸ್​​- ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್​ಬಿಐ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು- ಅಮಾನತಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್​ ಪೊಲೀಸರು.

PUNJAB POLICE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂಡೀಗಢ (ಪಂಜಾಬ್​): ಸುಳ್ಳು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೀಕಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಾನತಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರಿಂದರ್ಜಿತ್​ ಸಿಂಗ್​ ನಾಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್​ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರಲ್​ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್​ ಇನ್ವೆಷ್ಟಿಗೇಷನ್​​ (ಎಫ್​ಬಿಐ)ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಬೀತಾದ ಕಾರಣ, ಪಂಜಾಬ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಫ್​​ಬಿಐ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧದಡಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬೆದರಿಕೆ: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವೆ. ಬೇಡ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ 3.82 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು.

'ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್' ತನಿಖೆ: ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರೋಡೆಕೋರ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​​ಬಿಐ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗು ಭಗವಾನ್‌ಪುರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗ್ರಾ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಎಫ್​ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸುಮಾರು 3.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ದರೋಡೆಕೋರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು: ಜಲಂಧರ್ ವಲಯದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾಂಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್‌ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 308 ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮತ್ತು 13 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮಾನತಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗ್ರಾ: ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರಿಂದರ್ಜಿತ್​ ಸಿಂಗ್​ ನಾಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ರಾ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

FBI
FBI RANSOM CASE
OPERATION HARDBALL
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲಿಗೆ
PUNJAB POLICE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.