ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪಂಜಾಬ್ ಸಚಿವ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ಬಂಧಿಸಿದ ಇ.ಡಿ
ಪಂಜಾಬ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : May 10, 2026 at 11:01 AM IST
ಗುರುಗ್ರಾಮ(ಪಂಜಾಬ್): ಪಂಜಾಬ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಇ.ಡಿ ತಂಡ ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 2ರಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಅರೋರಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರೋರಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇ.ಡಿ, ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಎಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು 'ರಾಜಕೀಯಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಮ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚೀಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಭಾನುವಾರ ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಘೇರಾವ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ !!— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) May 9, 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। pic.twitter.com/Z6EfjPmQi8
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇ.ಡಿ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರೋರಾ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
