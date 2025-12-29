ETV Bharat / bharat

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ 10 ಯುವಕರ ಸಾವು ದೃಢ: ಸಹೋದರನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 10 ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹುಡುಕಲು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಗದೀಪ್ ಎಂಬುವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

INDIAN IN RUSSIA INDIANA JOINS RUSSIA ARMLY INDIAN TRAPPED RUSSIA ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಾವು RUSSIA UKRAINE WAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರ ಲೋಧಿ (ಪಂಜಾಬ್): ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯರು ಶವವಾಗಿ ಮರುಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಂದೀಪ್‌ನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪಂಜಾಬ್​ನ ಜಲಂಧರ್​​ ಬಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಜಗದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಾ, ಅಚ್ಚರಿಯ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ 10 ಯುವಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಗದೀಪ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಗದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಗದೀಪ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೀಚೆವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗದೀಪ್,"ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕರು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಂದೀಪ್​ ನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಾನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರು, ಇಲ್ಲವೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೃತ 10 ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಲಕ್ನೋದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿನೋದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಐದು ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸದ ಸೀಚೆವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 29, 2024 ರಂದು ಜಗದೀಪ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಂದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸೀಚೆವಾಲ್ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಸದ ಸೀಚೆವಾಲ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸದರೇ ತನಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಗದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು 127 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ 89 ಜನರನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರ 13 ಜನರಲ್ಲಿ 12 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 10 ಮೃತರ ಶವಗಳು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪಂಜಾಬ್‌ನವರು ಮತ್ತು 7 ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿ 21 ದಿನ ಇದ್ದೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಜಾಬಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ, ಆದರೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷಾ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಜಗದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತೀಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, 6-11 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ." ಎಂದು ಜಗದೀಪ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜಗದೀಪ್, "2024 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 800-900 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 15 ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಸದ ಸೀಚೆವಾಲ್, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, "ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

